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Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Yemen Dışişleri Bakanı Şayi Muhsin Zindani ile görüştü. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Yemen Dışişleri Bakanı Şayi Muhsin Zindani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Şayi Muhsin Zindani ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suudi Arabistan Riyad Gazze Yemen Diplomasi Dış Politika Politika Güncel Haberler

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