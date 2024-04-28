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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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