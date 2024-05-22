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Suudi Arabistan ve Fransa Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Ele Aldı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı. Taraflar, uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve insani yardımların ulaştırılması gerekliliğini görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede Suudi Arabistan ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirmenin yollarını istişare etti.

Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin gelişmeleri değerlendiren Bin Selman ve Macron, "Gazze'deki savaşın ve her türlü gerilimin tırmandırılmasının bir an önce durdurulması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ile Gazze'ye yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılması adına çalışmanın gerekliliğini" görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Veliaht Prens bin Selman, Suudi Arabistan Havayolları Şirketi Saudia ile Fransa'nın Airbus şirketi arasında 105 uçak alımına ilişkin anlaşma imzalanmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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