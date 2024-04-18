Eskrimci Doruk Erolçevik: 'Şampiyon olmak çok değişik bir duygu'

- Eskrimci Doruk Erolçevik: "Şampiyon olmak çok değişik bir duygu"

ANTALYA - Suudi Arabistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Doruk Erolçevik, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı. Altın madalya kazanan Doruk Erolçevik, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, şampiyon olmanın çok değişik bir duygu olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli sporcu Doruk Erolçevik, Gazipaşa - Alanya Havalimanı'nda Türk bayrakları, çiçekler ve alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Karşılamaya Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, Alanyaspor Eskrim Şube Başkan Yardımcısı Hasan Öner, sporcunun ailesi, antrenörler ve sporcular katıldı.

Doruk Erolçevik daha sonra Alanyaspor Eskrim Şubesi'ne gitti ve Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

"İnşallah bundan sonraki hedefi olimpiyat şampiyonluğu olacak"

Başkan Hasan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, sporcunun büyük başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Doruk Erolçevik kardeşimiz memleketimize dünya şampiyonu olarak geldi. Başarısıyla bizleri gururlandırdı. İnşallah bundan sonraki hedefi olimpiyat şampiyonluğu olacaktır. Başta ailesi olmak üzere hocalarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de eskrim takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çok büyük bir başarı elde eden kardeşimi tekrardan tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim" dedi.

"Şampiyon olmak çok değişik bir duygu"

Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Doruk Erolçevik ise çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Beni destekleyen kulübüme, aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şampiyon olmak çok değişik bir duygu. İlk defa bu heyecanı yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte daha iyi çalışarak hedeflerime ulaşmak istiyorum" diye konuştu.

Eskrim Şube Başkan Yardımcısı Hasan Öner de şunları söyledi:

"Öncellikle bize bu imkanı sunarak başarılı olmamızı sağlayan Corendon Alanyaspor Kulübü'ne, Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na ve bu salonda yetişen sporcularımıza çok teşekkür ederim. Başarılarıyla bizi gururlandıran Doruk Erolçevik'i tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Milli eskrim sporcu Doruk Erolçevik daha sonra Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Başkan Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Eskrim Takımı Antrenörü Leyla Azizova ve sporcunun annesi Züleyha Erolçevik ile birlikte Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti.

Şampiyon sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve ziyareti için teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, Erolçevik'in dünya şampiyonluğu hikayesini dinleyerek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Bakan Bak'tan Erolçevik'e hediye çeki

Ziyaret sırasında sporcuyla telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başkan Hasan Çavuşoğlu'nu ve Erolçevik'i üstün başarısından dolayı tebrik etti. Kaymakam Ürkmezer ziyaret sonunda şampiyon sporcu Doruk Erolçevik'e hediye çeki verdi.