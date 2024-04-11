Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Nisan 2024 Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

15:00 Samtredia - Telavi (Gürcistan Erovnuli Liga, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube)

18:00 Iberia 1999 - Gagra (Gürcistan Erovnuli Liga, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube)

19:45 Olympiakos - Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final, CBC Sport, Exxen)

19:45 Viktoria Plzen - Fiorentina (UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final, Exxen)

20:00 Torpedo Kutaisi - Samgurali (Gürcistan Erovnuli Liga, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube)

20:30 Al Ittihad - Al Hilal (Suudi Arabistan Süper Kupası Final, S Sport Plus)

22:00 Aston Villa - Lille (UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final, Exxen)

22:00 Club Brugge - PAOK (UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final, Exxen)

22:00 Milan - Roma (UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final, TV 8 Buçuk, İçtimai TV, Exxen)

22:00 Benfica - Marsilya (UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final, Exxen)

22:00 Bayer Leverkusen - West Ham (UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final, Exxen)

22:00 Liverpool - Atalanta (UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final, CBC Sport, Exxen)