Süper Kupa finalinde skandal! Taraftar Al Ittihad'ın futbolcusu Abdürrezzak Hamdallah'ı kırbaçladı

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki maçta sporda şiddet alanında tarihe geçek bir olaya sahne oldu.

TRİBÜN KENARINA KADAR İLERLEDİ

Maçın ardından bir taraftar, tribün kenarına kadar giden Al Ittihad futbolcusu Abdürrezzak Hamdallah'a kırbaçla saldırdı. Güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ederek taraftarı uzaklaştırdı.

TAKIM ARKADAŞLARI SAHİP ÇIKTI

Servis edilen görüntülerde tribün kenarına kadar gelen şahsın, futbolunu beğenmediği Hamdallah'ı kırbaçladığı ve diğer futbolcuların da arkadaşlarını korumak için taraftarın üzerine yumruk salladığı anlar yer aldı.