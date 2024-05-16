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Orta Karadeniz Bölgesi'ne Suudi Arabistan'dan turist çekme çalışmaları

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Türkiye'de tarih ve doğanın iç içe olduğu Orta Karadeniz Bölgesi'ne Suudi Arabistan'dan turist çekilmesi planlanıyor. Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 18 turizm acentesinin yetkilisi Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum'u kapsayan bölgeye gezi düzenledi. Gezi sırasında Arap turizmciler bölge illerinin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi ve turizm potansiyeline yönelik bilgi edindi. Turizmcilerin olumlu yaklaşımıyla daha fazla turistin bölgeye çekileceği düşünülüyor.

Türkiye'de tarih ve doğanın iç içe olduğu şehirlerin bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi'ne Suudi Arabistan'dan turist çekilmesi planlanıyor. Bu amaçla Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 18 turizm acentesinin yetkilisi Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum'u kapsayan bölgeye gezi düzenledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) organize ettiği gezide Arap turizmciler bölge illerinin tarihi ve doğal mekanlarını gezip turizm potansiyeline yönelik bilgi edindi. Esnaf da Arap konuklarına hediyeler verip ikramlarda bulundu. Yedikleri döneri muhteşem olarak yorumlayan Arap turizmciler döner ustası Lütfi Kol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Orta Karadeniz'deki şehirler gerçekten muhteşem"

Geziye katılan turizmcilerden Ghadeer Al Hendawee, "İnşallah Arabistan'dan buraya turlar başlatacağız" dedi. Arap turistlerin Trabzon'a olan ilgisi hatırlatılan Al Hendawee, "Her zaman Trabzon bölgesine gidiliyor. Ama bu bölge bilinmiyordu. Çünkü bu şehirler gerçekten muhteşem. Yeşillik ve tarih beraber. Sadece Trabzon Karadeniz değil. Samsun mükemmel bir şehir. Amasya tarihi bir şehir. Tokat mağaralarla, kalesiyle çok güzel" diye konuştu.

Karadeniz'e en fazla turist getiren turizmciler davet edildi

Gezinin fırsatları da beraberinde getireceğine inandıklarını belirten OKA Amasya İl Koordinatörü Erdin Güden ise "Suudi Arabistan'dan Karadeniz Bölgesi'ne en fazla turist getiren 18 turizm acentesini bölgemize davet ettik. Bu faaliyetle amacımız şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek. Yaklaşımları gayet olumlu. Bundan sonra daha fazla turist getirebileceklerini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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