Suudi Arabistan Seyahat Acenteleri Samsun'u Gezdi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu kapsamında Samsun gezisi düzenlendi.

Turizm Odaklı Bölgesel Tanıtım Programları kapsamında Suudi Arabistan'dan 16 seyahat acentesi temsilcisi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu ile Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından bir tesiste kafileye ilçeye özgü yiyecekler sunuldu. İlçe merkezinde kurulan organik ürün pazarını gezen kafile, kadınlar tarafından üretilen doğal ürünleri hem tattı hem de alışveriş yaptı.

Karaca, ilçenin turizme açılması için OKA ve THY'nin işbirliğinde çalışma yapıldığını belirterek, kendilerinin de Salıpazarı Yerel Eylem Grubu ile turizm altyapısını hazırladıklarını söyledi.

OKA Turizm ve Markalaşma Birim Başkanı Mesut Kılıç, Cidde, Dammam, Taif, Medine ve Riyad kentlerinden turizm acentesi temsilcilerini bölgede ağırladıkları anlatarak, "Bu acenteleri, Karadeniz Bölgemize en çok tur düzenleyen acenteler olduğu için seçtik. Geçen yıl ve bu yıl yaptığımız çalışmalar nedeniyle çok olumlu ve güzel geri dönüşler aldık. Turizm acenteleri temsilcileri, Samsun'un doğal ve tarihi yönden zengin bir bölge olduğunu ifade ederek, önümüzdeki yıllar için Samsun'a tur düzenleme konusunda çalışmalarını başlattılar." diye konuştu.

Salıpazarı'nın da Samsun ve Karadeniz'in görülmesi gereken bir yeri olduğuna işaret eden Kılıç, "Karacaören Şelalesi, Çağlayan Şelalesi, Arap turistler için son derece önemli bir nokta. Gastronomi alanında da Salıpazarı önemli yere sahip. Özellikle coğrafi işaretli kestane balı ve kestane böreği, Samsun'un en meşhur et lokantalarının biri Salıpazarı'nda yer alıyor." ifadesini kullandı.

Programa THY Cidde Satış Şefi Ali Serdar Terlemez ve Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları işbirliğinde, Amasya Belediyesi, Tokat Belediyesi, Ayvacık Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği desteğiyle gerçekleştirilen tanıtım turu kapsamında acente temsilcilerinin Orta Karadeniz turu tamamlandı.