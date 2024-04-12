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Jorge Jesus'tan adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracak rekor

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile şampiyon oldu ve üst üste 34. galibiyetini aldı.

ŞAMPİYON OLDULAR

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Süper Kupa finalinde Al Ittihad ile karşılaştı. Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazanan Al Hilal, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.

TARİHİ REKOR GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon oldu. Tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki dünya rekorunu da geliştirmeye devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Jorge Jesus Al Hilal Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Köfteci Jardel:

Türkiye'de adama doğru düzgün kadro tahsis edemediler. Bakın uygun şartlarda nasıl da muvaffak oluyor Scarface hocam.

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