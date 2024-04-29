Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmek üzere bulunuyor. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Riyad'da bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Suudi Arabistan Antony Blinken Riyad Gazze Dış Politika Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title