Suudi Arabistan'ı Ziyaret Eden Turistler Rekor Harcama Yaptı

RİYAD, 31 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ı 2023 yılında ziyaret eden turistler, toplam 135 milyar Suudi Arabistan riyali (36 milyar ABD doları) tutarında rekor harcama yaptı.

Suudi Turizm Bakanlığı Cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu tutarın, turistlerin 94,5 milyar Suudi Arabistan riyali harcadığı 2022 yılına göre yüzde 42,8 artışa işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan diğer ülkelere turist olarak giden Suudi vatandaşlarının yaptığı harcamalar, 2022'de 59,7 milyar Suudi Arabistan riyali iken 2023'te 86,9 milyar Suudi Arabistan riyaline yükseldi.

Bakanlık, 2023 yılında yaklaşık 48 milyar Suudi Arabistan riyaline ulaşan turizm bilançosu fazlasının, 2022 yılında kaydedilen 34,9 milyar Suudi Arabistan riyali tutarı aştığını bildirdi.