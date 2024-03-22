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Top TFF'de! Fenerbahçe'nin "Süper Kupa ertelensin" talebini Galatasaray reddetti

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TFF, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçının 7 Nisan'da oynanacağını duyurmuştu. Fakat sarı-lacivertliler maçın bir kez daha ertelenmesi talebinde bulundu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI VAR

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı maçtan hemen önce Süper Kupa mücadelesinin olması sarı-lacivertlilerin tepkisine yol açmıştı. Fenerbahçe yönetimi Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi konusunda itirazını iletti. 7 Nisan'da Şanlıurfa'ya gidecek olan Fenerbahçe, 4 gün sonra Olympiakos ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sebeple Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi için sarı-lacivertlilerden ilk hamle geldi.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'nin bu talebine karşı çıkarak maçın tarihinin ertelenmemesini istediği öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından TFF'nin ne karar vereceği ise merak konusu.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Kendi Halinde:

Avrupa'da 3 günde 1 maç yapıyor adamlar. Bizimkiler de alışmışlar haftada 1 oynamaya. Çıksınlar erkek gibi oyunlarını oynasınlar.

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Deniz Emin:

avrupadada kupa maçlarında takımların lig maçları erteleniyor bilip bilmeden yorum yapmanız saçma olmuş:D ulkemizin takimi burada ceyrek final oynayacak bu konuda ileri tarihe ertelenmesi en dogru karar olur. tabi onursuz bi kulubun karsi cikmasi buna normal.

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Tolga Tplg:

Deniz Emin: Bize ne çeyrek final oynayaçak tskımdan.

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FOREVER FENERBAHCE:

Keser döner sap döner..Bir gün gs ninde ihtiyacı olur…Fener de büyük zevkle reddeder..

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Gökhan Şen:

BİZİM GECEN SENE SAMPİYONLAR LİGİ BARCELONA MACİ ONCESİ BESİKTAS DERBİSİ ERTELENDİMİ HERKES ÇIKIP OYNAYACAK

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yanıt11
no NAME:

tabı yıllardır avrupa ne bılmedıgınızden basına gelınce bılemıyorsunuz.... g saray avrupa maclarında kac sefer erteleme talebınde bulundu hepsındede fb karsı cıktı hıc bır macıda ertelemedıler. evet keser doner sap döner ve dondüde şimdi niye cıyaklıyorsunuz belki bir gün bizede lazıkm olur dıye dusndunuz mu

yanıt7
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Pervasız:

Ya zaten fener 2 nisanda ligden çekilmiyormu neden bu tantana

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7
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savaş günay:

Oynasanız ne oynamasanız ne futbol olmuş tiyatro kim daha çok çalarsa o şampiyon oluyor. Yok bide top oynayacak olsanız neyse yerden kalkmayacak kimse sonunda da kavga edeceksiniz maçın özeti bu şekilde olacak.

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OKTAY ÇiMEN:

Ertelenmesini kesinlikle kabul etmiyorum. çıkıp oynasınlar 4 gün vakit var Avrupa maçına. kivirmasinlar, hem ligten cekilecegiz tehditinde bulun hemde maçı ertelenme talebinde bulun . ne sacmalikti bu.

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