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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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