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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud Tedavi Altına Alındı

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle Cidde'deki Al Salam Sarayında bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı. Selman'a bir takım testler yapılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, "yüksek ateş ve eklem ağrısı" şikayetleri nedeniyle Cidde'deki Al Salam Sarayında bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı. Selman'a bir takım testler yapılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un "yüksek ateş ve eklem ağrısı" şikayetleri doktorları alarma geçirdi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman'ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı'nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve burada bir takım testlerden geçeceği bildirildi.

Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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