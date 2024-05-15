Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Al Nassr Talisca'yı gözden çıkardı

Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, yeni sezonda Suudi Arabistan ekibinden ayrılabilir. Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcuyu gönderme kararı aldığı iddia edildi. Peki, Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Detaylar...

TALİSCA BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Al Nassr, adı sık sık Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig devleriyle anılan Anderson Talisca'yı yabancı futbolcu listesinde yer açmak için gözden çıkardı. Suudi Arabistan ekibi, yaz transfer döneminde Brezilyalı yıldıza gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

TALISCA İÇİN TEKLİF BEKLİYORLAR

Gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın yabancı futbolcu listesinde yer açmak için Anderson Talica'yı gözden çıkarılabileceğini yazdı. Başkent takımı, adı her transfer döneminde Süper Lig'in devleriyle anılan yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Beşiktaş başta olmak üzere 4 büyüklerin Brezilyalı yıldız için bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.

TALISCA'NIN KARNESİ

Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 28'i ilk 11 olmak üzere 31 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.