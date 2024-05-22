Üye Girişi
Haberler

Japonya ve Suudi Arabistan Yeşil Enerji ve Turizm İşbirliği Yapmayı Hedefliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptıkları görüşmede yeşil enerji kaynakları ve turizm alanında işbirliği yapacaklarını açıkladı. İki ülke arasında bir konsey kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Japonya, Suudi Arabistan ile yeşil ve temiz enerji kaynaklarının yanı sıra turizm ve eğlence alanlarında işbirliği yapmayı hedeflediğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptıkları video konferans görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre görüşmede Kişida, ülkesinin, hidrojen ve amonyak dahil temiz enerji kaynaklarının teşvikinde işbirliği hedeflediğini belirtti.

Görüşmede, kapsamlı ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla, Kişida ve Bin Selman'ın başkanlığını yürüteceği bir konsey kurulması konusunda anlaşıldığı aktarıldı.

Kişida, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Tokyo-Riyad arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek istediğini" söyledi.

Japon Başbakan eğlence, turizm, akademi ve profesyonel futbol alanları dahil Suudi Arabistan ile büyümeye odaklı alışverişleri teşvik etmeyi planladığını kaydetti.

Ziyaret ertelenmişti

Bin Selman'ın bu hafta başında Tokyo'yu ziyaret edeceği duyurulmuş ancak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sağlık sorunları nedeniyle bu ziyaret ertelenmişti.

Japon Başbakan'ın Temmuz 2023'teki Suudi Arabistan ziyaretinde Japon firmaların bölgeye yönelik yeşil enerji ve karbonsuzlaştırma yatırımları ele alınmıştı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Japonya'nın en büyük oyun ve konsol üreticilerinden Nintendo firmasının en büyük yabancı hissedarı olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan Japonya Japon Diplomasi Uluslararası İlişkiler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

Bakmadan Geçme

Yeni seferberlik kanunu tam metni OKU İNDİR - PDF 2024! Seferberlik mi çıktı, seferberlik nedir? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır? Seferberlik Kararnamesi 22 Mayıs Salı 2024! Yeni seferberlik kararları neler? 22 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 22 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 22 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 22 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! HSK atama kararnamesi 22 Mayıs Çarşamba yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! 22 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title