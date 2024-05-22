Japonya ve Suudi Arabistan Yeşil Enerji ve Turizm İşbirliği Yapmayı Hedefliyor

Japonya, Suudi Arabistan ile yeşil ve temiz enerji kaynaklarının yanı sıra turizm ve eğlence alanlarında işbirliği yapmayı hedeflediğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptıkları video konferans görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre görüşmede Kişida, ülkesinin, hidrojen ve amonyak dahil temiz enerji kaynaklarının teşvikinde işbirliği hedeflediğini belirtti.

Görüşmede, kapsamlı ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla, Kişida ve Bin Selman'ın başkanlığını yürüteceği bir konsey kurulması konusunda anlaşıldığı aktarıldı.

Kişida, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Tokyo-Riyad arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek istediğini" söyledi.

Japon Başbakan eğlence, turizm, akademi ve profesyonel futbol alanları dahil Suudi Arabistan ile büyümeye odaklı alışverişleri teşvik etmeyi planladığını kaydetti.

Ziyaret ertelenmişti

Bin Selman'ın bu hafta başında Tokyo'yu ziyaret edeceği duyurulmuş ancak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sağlık sorunları nedeniyle bu ziyaret ertelenmişti.

Japon Başbakan'ın Temmuz 2023'teki Suudi Arabistan ziyaretinde Japon firmaların bölgeye yönelik yeşil enerji ve karbonsuzlaştırma yatırımları ele alınmıştı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Japonya'nın en büyük oyun ve konsol üreticilerinden Nintendo firmasının en büyük yabancı hissedarı olarak biliniyor.