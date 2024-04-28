Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. - RİYAD