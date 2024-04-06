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Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus Dünya Rekorunu Geliştirdi

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, üst üste elde ettiği 32 galibiyetle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Al Hilal, deplasmanda karşılaştığı Al Khaalej'i 4-1 mağlup etti. Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sonuçla birlikte üst üste 32 galibiyet elde ederek yine kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi. Portekizli teknik adam, bu süreçte 20 Suudi Arabistan Pro Lig, 3 Suudi Arabistan Kral Kupası ve 9 Asya Şampiyonlar Ligi mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

Jesus'un öğrencileri, bu sezon sadece Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Al Nassr ve Al Sadd'a kaybetti.

Jorge Jesus önderliğinde Al Hilal, 8 Nisan Pazartesi günü Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final müsabakasında Al Nassr ile karşılaşacak.

Ligde lider konumda

Mavi-beyazlılar, Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 27 müsabakada 25 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek topladığı 77 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Al Hilal ayrıca en yakın rakibi Al Nassr'ın 12 puan önünde bulunuyor.

Al Hilal, bugüne kadar Suudi Arabistan Pro Ligi'ni 8 kez kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk yaşayan takım olarak yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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