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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya geldi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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