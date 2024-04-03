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İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı

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Geçen yaz Dünya Kupası’nda İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öptüğü için büyük tartışmalara neden olan İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Dominik Cumhuriyeti'nden İspanya’nın başkenti Madrid'e dönüşünde gözaltına alınan Rubiales, daha sonra serbest bırakıldı.

Rubiales’in, İspanya Süper Kupası müsabakalarının Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için yapılan anlaşma sağlanırken yasadışı komisyonlar aldığından şüpheleniliyor.

Savcılar, suçlamaları reddeden Rubiales için iki buçuk yıl hapis cezası istiyor.

Polisin geçen ay Rubiales’in Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde arama yapmıştı. Emniyet güçleri benzer bir aramayı daha sonra futbol federasyonu merkezinde de gerçekleştirdi.

Rubiales geçen yaz Dünya Kupası finalinden sonra Hermoso'yu dudağından öptüğü için cinsel saldırı suçundan da yargılanacak.

Hermoso ve takım arkadaşları öpücüğün istenmeyen ve aşağılayıcı olduğunu söylemişti.

Tepkilerin ardından Rubiales herhangi yanlış bir harekette bulunmadığını savundu.

BBC

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