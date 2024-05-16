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Endonezya'da yolcu uçağı motoru alev aldı, acil iniş yapıldı

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Endonezya'nın Makassar kentindeki Sultan Hasanuddin Uluslararası Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitmek üzere havalanan Garuda Indonesia'ya ait yolcu uçağı, kalkış sırasında motorunun alev alması üzerine acil iniş yaptı. 450 yolcu ve 18 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Endonezya'da bir yolcu uçağı, kalkış sırasında motorunun alev alması üzerine acil iniş yaptı.

Endonezya'nın Makassar kentindeki Sultan Hasanuddin Uluslararası Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitmek üzere havalanan ulusal ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Garuda Indonesia'ya ait Boeing 747-400 tipi yolcu uçağının motorlarından biri kalkış sırasında alev aldı. Uçak kısa süre sonra kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman'ın da aralarında bulunduğu 450 yolcu ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı açıklandı.

Dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suudi Arabistan Endonezya Ulaşım Güvenlik Havacılık 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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