Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki Son Gelişmeleri Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki son durum ve Temas Grubu'nun önümüzdeki dönem faaliyetleri değerlendirildi.

İki Bakan'ın ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.