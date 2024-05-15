Üye Girişi
Haberler

Umre'de rahatsızlanan Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umre için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan Türk vatandaşı, ambulans uçakla yurda getirildi ve tedavisi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam edecek.

Umre'de rahatsızlanan Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi

Türk hastanın tedavisi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam edecek

GAZİANTEP - Umre için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan Türk vatandaşı, sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla yurda getirildi.

Türk vatandaşı 68 yaşındaki R.T. umre yapmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlandı. Rahatsızlığı sonrası Mekke'de tedavi altına alınan R.T.'nin durumunun ailesine haber verilmesi üzerine yakınları harekete geçerek yetkililerle irtibat kurdu. R.T., ailesinin girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla sabah saatlerinde Cidde Havalimanı'ndan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Havalimanında tam teşekküllü ve doktorlu ambulans tarafından karşılanan R.T., Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Türk hasta R.T., memleketi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Hastane Sağlık Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title