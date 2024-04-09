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Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı

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Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final mücadelesinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Luis Castro'nun çalıştırdığı Al Nassr karşı karşıya geldi. Mohamed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Hilal 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Mavi-beyazlı takıma galibiyeti getiren goller; 61. dakikada Salem Al Dawsari ve 72. dakikada Malcom'dan geldi. Al Nassr'ın tek golünü ise 90+9'da Sadio Mane kaydetti.

Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı

HAKEME YUMRUK KALDIRDI

86. dakikada ise karşılaşmanın önüne geçen bir olay yaşandı. Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 39 yaşındaki isim, böylelikle Suudi Arabistan kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü. Sahayı terk ederken alkış protestosu yapan Ronaldo, tribünlere de hakemi işaret etti. Ronaldo'nun kırmızı kart kararının ardından maçın hakemine yumruk kaldırdığı görüldü. Yıldız oyuncunun yaptığı bu hareket ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı

JESUS DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından çalıştırılan Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde etti ve dünya futbol tarihine geçen rekorunu geliştirmiş oldu. Kupada finale yükselen Al Hilal, finalde Al Ittihad ile eşleşirken, Al Nassr finale yükselme şansını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

İDO BEY:

Yazık ki o paraları bunlar yiyip içiyor kurban olduğum el de kaldırır

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