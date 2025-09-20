Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un o açıklamaları;

''KENETLENMEMİZ GEREK''

"Yarın sonuç ne olursa olsun, başkanımız etrafında kenetlenmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Fenerbahçemiz'e bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum."

''CAMİA OLARAK KUTUPLAŞMIŞIZ''

"Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz.Görüyorum ki camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Şöyle ki karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla, şöyle bakıyorum ki Fenerbahçe başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Aslında bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir. Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu."

''BUNUN KARARINI VERECEĞİZ''

"Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemiz'in yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz."

''BİZ GERÇEK BİZ ŞEKİLDE ADAYIZ''

"Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz."

''AYNI GEMİDEYİZ''

"Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemizin yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu neder diye hareket etmedik."

''NE KARABORSA NE BAHİS İŞİYLE...''

"Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne herhangi bahis işiyle, ne bağlantılı sponsorluk işiyle anılmasına izin vermedik, vermeyiz de..."

''BEKARA KADIN BOŞAMAK KOLAYMIŞ''

"Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Tabii kolay... Sadettin Bey'in sarf ettiği sözler. Onlara biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün."

''POPÜLİST VAATLER PEŞİNDE KOŞMADIK''

''Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık."