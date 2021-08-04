Son dakika: Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme
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Son dakika: Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme

Son dakika: Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar incelemeye alınmıştır" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar incelemeye alınmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, yangın söndürme tüpü, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi ekipmanda fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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