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Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Yangın, Mudanya Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alevlere teslim oldu. Alevler aracın her yanını sararken durumu görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Mudanya Bursa Olay Bursa 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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