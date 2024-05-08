Üye Girişi
Haberler

Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasının bacasında meydana geldi. Bacadan çıkan yoğun dumanları gören işçileri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iplik fabrikasının bacasında çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda bacada hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title