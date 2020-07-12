Son dakika haberleri: Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar

Son dakika haberine göre Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlarKIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor.

12.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:14

Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak adlandırılan yolun özelliğini duyanlar, bölgeye gelip, araçlarıyla deneme yapıyor. Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) heyetinin inceleme yaptığını söyleyen, harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren, "Nivelman ölçümlerinde anormal durum görmedik. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif eğim çıktı ki bu da normaldir. Burada algı yanılması var" dedi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarında rampa yukarı yönelen kara yolu, ilginç özelliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak da adlandırılan yola gelenlerin vitesi boşa alıp, ayaklarını gazdan çekmelerine rağmen araçları rampa yukarı harekete devam ediyor. Yıllar önce fark edilen olayla ilgili kimileri 'göz yanılması' derken, yolun özelliğini duyan yerli ve yabancı kişiler de denemek için bölgeye geliyor. Birçok kişi, yaşadığı deneyimin ardından şaşkınlığını gizleyemiyor.

Eşiyle birlikte bölgeden geçen ve yolda aracının vitesini boşa alarak deneme yapan Mehmet Gürsöz, "Arabanın bu kadar hızlı gideceğini ben de beklemiyordum, yavaş gideceğini düşünüyordum. Birdenbire hızlandık ve gitgide hızlanmaya devam etti. Araba 'stop' ettiği için fren de tutmayacak diye korktum ve heyecanlandım. Gerçekten çok şaşırdım" dedi.

'RAMPA YUKARI GİDİYOR VE DURMUYOR'

Kırklareli'nin İğneada beldesinden gelen Nazım Pekcan ise şaşırdığını belirterek, "Tekirdağ'dan İğneada'ya gelmiştik, burada da manyetik alan olduğunu duymuştuk onu görmeye ve test etmeye geldik. Sırf onun için geldik buraya ve şoke oldum. Araba boşta olmasına rağmen rampa yukarı gidiyor ve durmuyor" diye konuştu.

'SANKİ BİRİ YUKARIDAN ARABAYI ÇEKİYOR'

Yol meşhur olduğu için bu bölgeden geçtiklerini belirten İrfan İpek ise "Bu yolun meşhur olduğunu duyduk ve geçerken bir deneme yapalım dedik. Vitesi boşa aldıktan sonra araç bir anda hareket etmeye başladı ve hızlandı. Manyetik alan olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç bir durum. Sanki yukarıdan biri arabayı çekiyor. Çok şaşırdık" dedi.

MÜHENDİS DE ŞAŞIRDI

İstanbul'dan bölgeye gezi amaçlı gelen ve kendisi de mühendis olan Mesut Septeoğlu, yola anlam veremediğini belirterek, "Aşağıdan boşa aldım ve hiç gaza basmadan yukarı kadar araba kendi kendine geldi. Çok şaşırdım. Bir de mühendisim ben daha çok şaşırdım. Burada ya bir göz yanılması var ya da gerçekten bir manyetik alan var ve aracı itiyor. İkisinden biri. 27 kilometreye kadar çıktı buraya gelene kadar araba" diye konuştu.

'TERS EĞİM YOK'

Edirne'de oturan harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren ise yolda yıllar önce DSİ uzmanlarının inceleme yaptığını söyledi. Beynin genellikle bulunduğu alanın eğimli olup olmadığını anlamak için ufuk çizgisini dikkate aldığını, bölgede ufuk çizgisi olmadığı için göz yanılması olduğunu belirten Eren, "Burada bir algı yanılgısı var. Aynı şekilde eğim yönünü ters algılayabiliyoruz. Aslında yokuş yukarı olan yolu yokuş aşağı olarak görebiliyoruz. Bu beynimizin bir yanıltması. Çünkü orası ufuk çizgisinin görünmediği bir alan. Yolun çevresindeki yoğun bitki dokusu ve topografik yapı beynimizi yanıltmaktadır. Burada ters bir eğitim yoktur" dedi.

'ANORMAL DURUM YOK'

Bölgede daha önce yapılan ölçümlerde herhangi bir anormallik görülmediğini de dile getiren Eren, "Bizler ölçüm aletleriyle yaptığımız nivelman ölçümlerinde anormal bir durum görmedik. Yani her şey normal. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki bir alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif bir eğim çıktı ki bu da normaldir. Yağmur sularının akması için veya araçların merkez kaç kuvvetinden etkilenmemesi için yapılan eğimler dışında anormal bir durum yok yani orada. Ayrıca yolun altında mıknatıs ve demir yataklarının bulunduğu, manyetik bir alan yaratıldığı biçiminde bir iddia da var. Uzman arkadaşlarımız da bunun bir şehir efsanesi olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak Sağlık
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek Ekonomi
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Uslanmaz dolandırıcı, gözaltına alındığında koronavirüs maskesiyle gözünü kapattı
Uslanmaz dolandırıcı, gözaltına alındığında koronavirüs maskesiyle gözünü kapattı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Hüseyin Filiz Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ozan Güven Çağla Şıkel Demet Akbağ
Spor Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Serdar Gürler Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bodrum Danıştay Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 11:15:42. #1.15#
title