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Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 AL 333 plakalı ve 81 AN 617 plakalı otomobiller, bir akaryakıt istasyonu önünde çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı araçta bulunan M.H. ve F.E. yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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