Son dakika haberi: NATO, "Bosna kasabı" Mladic hakkındaki mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: NATO, "Bosna kasabı" Mladic hakkındaki mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberi: NATO, 'Bosna kasabı' Mladic hakkındaki mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasını memnuniyetle karşıladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasını memnuniyetle karşıladı.

Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasının ardından yaptığı açıklamada, "Mladic'in 1995'te Srebrenitsa'da binlerce Bosnalı erkek ve gencin öldürülmesi dahil olmak üzere sivillere yönelik acımasız suçlardan sorumlu tutulması doğrudur." ifadesini kullandı.

NATO'nin 1990'larda Balkanlar'da iki etnik savaşın sonlandırılmasında ve Avrupa tarihinde karanlık ve utanç dolu bir bölümün kapatılmasında rol oynadığını kaydeden Stoltenberg, "Bölge, ittifakımız için stratejik olarak önem taşımaya devam etmektedir. Barış ve uzlaşıyı destekleyerek Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in müebbet hapis cezasını bugün onamıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. Mladic, 2017'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Sarıgül Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ergin Ataman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: NATO, "Bosna kasabı" Mladic hakkındaki mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:14:22. #1.15#

title