Belçika ve Hollanda'da Üniversite Öğrencileri Gazze'ye Destek Protestolarına Katıldı

Gazze'ye destek protestolarına Belçika'daki Ghent Üniversitesi ile Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi ve Amsterdam Vrije Üniversitesi'ndeki öğrenciler de katıldı.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek protestoları, Belçika ve Hollanda'daki üniversitelere de yayıldı. Belçika'daki Ghent Üniversitesi ile Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi ve Amsterdam Vrije Üniversitesi'ndeki öğrenciler, kampüslerde bazı bölgeleri işgal ederek, okul yönetimlerine İsrail ile olan ekonomik ve akademik ortaklıkları askıya almaları çağrısında bulundular.

Gent Üniversitesi Sözcüsü, 100 kadar öğrencinin kampüste bazı bölümleri işgal ettiğini belirterek, öğrencilerin protestolarının 8 Mayıs'a kadar süreceğini aktardı. Üniversite yönetimi öğrencilerin protestosuna onay vermezken, üniversite çalışanları ile bazı profesörler, üniversitenin İsrail ile ilişkilerini sürdürme kararını kınayan bir açık mektuba imza attı.

Amsterdam Üniversitesi Sözcüsü de, öğrencilerin gece boyunca protestolarına devam etmeleri halinde polisle temasa geçeceklerini açıkladı. - BRÜKSEL