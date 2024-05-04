Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
Hollanda Eerste Divisie'de Roda, evinde Cambuur'u 2-0'lık skorla yendi. Roda taraftarları, Eredivisie'ye yükseldiklerini düşünerek sahaya inerek kutlama yaptı. Ancak, diğer maçta Groningen, son dakikada beraberlik golü atarak Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi. Öte yandan Willem'in ardından lig yükselecek ikinci takım ise son haftada belli olacak. Lig ikincisi Roda ile üçüncü Groningen, Eredivisie'ye çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.
Hollanda Eerste Divisie'nin 37. haftasında Roda ile Cambuur'u karşı karşıya geldiği maçta sahalarda ender görülen dramatik anlar yaşandı.
TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ
Hollanda Eerste Divisie'de Roda sahasında Cambuur'u 2-0'lık skorla yendi. Roda taraftarları, Eredivisie'ye yükseldiklerini düşünerek kutlama yapmak için sahaya girdi. Ancak diğer maçta Groningen, 90+5'te beraberlik golünü attı ve Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.
DİĞER TAKIM SON ANDA GOL ATTI
Ancak Roda'nın en yakın takipçisi Groningen, Telstar'a konuk olduğu maçın son dakikasında Thom van Bergen ile golü buldu ve maç 1-1 berabere bitti. 90+5'te gelen gol sonrası Groningen, Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.
SON HAFTA KAPIŞACAKLAR
Öte yandan Willem'in ardından lig yükselecek ikinci takım ise son haftada belli olacak. Lig ikincisi Roda ile üçüncü Groningen, Eredivisie'ye çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.