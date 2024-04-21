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Hollanda'da Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Hollanda'nın Noordwijk kasabasında düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni, büyük bir katılımla gerçekleşti. Festival arabaları ve çiçeklerle süslenmiş araçların yer aldığı geçit törenine yüz binlerce izleyici katıldı. Çin Kültür Merkezi'nin festival arabası ve renkli çiçekler büyük ilgi gördü.

ÇEKİM TARİHİ: 20 Nisan 2024

Çiçek geçit töreninden çeşitli görüntüler

Hollanda'nın güneyindeki bir sahil kasabası olan Noordwijk'te her yıl düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Cumartesi günü yoğun bir katılımlagerçekleşti.

Organizatörlere göre geçit töreninde 14 büyük ölçekli festival arabası ve taze çiçeklerle süslenmiş 30'dan fazla araç yer aldı. 42 kilometrelik bir güzergahta gerçekleşen geçit törenine yol boyunca yüz binlerce izleyici katıldı.

Geçit töreninde, Haag'daki Çin Kültür Merkezi'nin "İpek Yolu Altın Köprüsü" temalı festival arabası, üzerindeki Çin pandaları ve Hollanda inekleri figürleriyle dikkat çekti. Festival arabasını süsleyen rengarenk laleler, sümbüller ve nergisler de özel bir ilgi gördü.

Aslan dansları ve davulların ritmik sesi ise geçit törenine daha fazla renk katarak festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Noordwijk'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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