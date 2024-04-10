Hollanda'da Binlerce Müslüman Bayram Namazı Kıldı

Hollanda'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Müslümanlar, bayram namazı için kentteki camileri doldurdu.

Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Hollanda'nın en büyük camilerinden biri olan, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede, bayramda büyükleri ziyaret etmenin önemini vurguladı.

Bayramın, mağdur ve mazlumları da hatırlama günü olduğuna dikkati çeken Altıok, Müslümanların dualarında Gazze'deki Müslümanları da unutmaması gerektiğini söyledi.

Yan yana saf tutan Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.