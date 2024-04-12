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Amsterdam'da Lale Festivali Sokakları Süslüyor

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ÇEKİM TARİHİ: 10 Nisan 2024

1. Lale ile süslenmiş sokakların çeşitli görüntüleri

Hollanda'nın başkenti Amsterdam baharın gelişini her yıl düzenlenen lale festivali ile kutluyor.

Her yıl Nisan ayı boyunca devam eden lale festivali şehrin çeşitli bölgelerindeki sokaklar, alışveriş caddeleri, meydanlar ve köprüler gibi kamusal alanlarda açan lalelerle Amsterdam sokaklarını şenlendiriyor.

Hollanda'da baharın gelişi çiçek gösterisi, lale festivali ve çiçek geçidi gibi birçok çiçek etkinliğini beraberinde getiriyor.

Etkinliklerin çoğu Amsterdam'da ya da Amsterdam yakınlarında düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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