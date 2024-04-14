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Bu reklam panosunu koklayan restorana koşuyor! İşte nedeni

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Hollanda'da yürüyüşünüz sırasında bir anda kendinizi McDonald's'ta bulabilirsiniz! Neden mi? Çünkü McDonald's ve reklam ajansı TBWA\Neboko, Hollanda sokaklarına koydukları özel tasarlanmış reklam panosu sizi restoranlarına çekmeyi hedefliyor. Peki, bu panolar nasıl bir özellik taşıyor?

McDonald's usulü patates kızartması kokan reklam panosu

Bu yeni reklam stratejisi, McDonald's usulü ikonik patates kızartmalarının kokusunu taşıyan reklam panosu kullanıyor. Sadece renkleriyle değil, aynı zamanda yaydıkları kokuyla da dikkat çekiyorlar. Bu reklam panoları, yanlarından geçen herkesin dikkatini çekmeyi ve McDonald's ürünlerine olan isteği artırmayı amaçlıyor.

Raul & Rigel tarafından üretilen ve TBWA\Neboko tarafından tasarlanan bu panolar, renkleriyle McDonald's'ı simgelerken, kokularıyla da markanın öne çıkan lezzetlerini hatırlatıyor. Reklam panosunun içinde, McDonald's patateslerinin kokusunu yaymak için özel bir bölme bulunuyor.

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Bu bölmede patatesler saklanmıyor elbette, ama içerisindeki ısıtma ve havalandırma sistemi sayesinde, McDonald's kızartmalarının kokusu etrafa yayılıyor. Bu kokulu reklam panosu, özellikle McDonald's restoranlarına yakın noktalara yerleştirilmiş durumda.

Böylece, kokuyu alan kişiler, bir sonraki adımda doğrudan restorana yönlendiriliyor. McDonald's, bu yaratıcı reklam kampanyası ile marka bilinirliğini artırırken, müşterilerin restoranlarına olan ilgisini de maksimuma çıkarmayı hedefliyor. Reklam panosunun videosu buradan izlenebilir.

Kokulu reklam panosu şimdilik sadece Hollanda'da hizmet veriyor. Bu yaratıcı reklam fikri başka ülkelerde ve başka sektörlerde de uygulanacak mı, henüz net değil. Sizce McDonald's'ın bu kokulu reklam panosu stratejisi başarılı olur mu?

Kokunun insan üzerindeki etkisi tartışılmazken, bu yaratıcı reklam yöntemi insanları gerçekten McDonald's'a çekebilir mi? Görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmında bizimle paylaşın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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