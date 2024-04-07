Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda ile karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'de yarın başlayacak Billie Jean King Kupası'nda A Milli Kadın Tenis Takımı'nın ilk rakibi Hollanda olacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras kentinde Complexo de Tenis Do Jamor Kulübü'nde 8-13 Nisan'da düzenlenecek Avrupa/Afrika Grup I'in kura çekimi gerçekleşti.

B grubunda yer alan ay-yıldızlılar, Letonya, Hollanda ve Portekiz'le aynı grupta mücadele edecek. Milliler ilk sınavını yarın TSİ 13.00'te Hollanda karşısında verecek.

Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı'nın kadrosunda Zeynep Sönmez, İpek Öz, Çağla Büyükakçay, Berfu Cengiz ve Ayla Aksu yer alıyor.

Kaptanlığını Elise Tamaela'nın yaptığı Hollanda Kadın Milli Takımının kadrosunda Arantxa Rus, Suzan Lamens, Anouk Koevermans, Eva Vedder ve Demi Schuurs bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Çağla Büyükakçay Zeynep Sönmez Billie Jean Portekiz Hollanda Türkiye Tenis Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe neden sahadan çekildi? Süper Kupa maçı tatil edildi mi? GS-FB derbisi neden iptal oldu? SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ? 7 Nisan Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title