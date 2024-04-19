Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Görüştü

(ANKARA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Wittenburg Konferansı'nın onuncu toplantısı kapsamında gittiği Hollanda'da, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, 2008 yılında Türkiye-Hollanda arasında ikili ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla tesis edilen Wittenburg Konferansı'nın onuncu toplantısı kapsamında ziyarette bulunduğu Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ile bir araya geldi.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Başbakan Rutte'nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum,

Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.