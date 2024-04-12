Fenerbahçe'yi yıkan haber! Oosterwolde sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu. Yıldız futbolcu, ameliyat için Hollanda'ya gitti.

MENİSKÜS YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

SEZONU KAPATTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre 22 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Hollandalı yıldız, ameliyat için Hollanda'ya gitti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşamıştı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girmişti ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etmişti.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYORDU

Jayden Oosterwolde, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 41 resmi maça çıktı. Bu maçların 32'inde ilk 11'de oynadı. 2 gol attı, performansı sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni alıyordu.