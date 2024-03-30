Hollanda'nın doğusunda bir kafede rehine krizi yaşanıyor

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.

Hollanda'nın doğusundaki Ede'de rehine krizi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde Ede'de bulunan bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti. Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı. - AMSTERDAM