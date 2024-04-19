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Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.

- Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

LAHEY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya geldi. Bakan Fidan, Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Avrupa Birliği Mark Rutte Hollanda Türkiye Lahey Diplomasi Politika Güncel Haberler

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