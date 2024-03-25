Üye Girişi
Haberler

Ülkeleri tek tek saydı! Ünlü yorumcudan bomba iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor maçında yaşanan skandal olaylar sonrası ligden çekilip çekilmeyecekleri büyük merak konusu olan Fenerbahçe hakkında ünlü yorumcu Ertem Şener'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

LİGDEN ÇEKİLECEKLER Mİ?

Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyuran Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya seslenerek "Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Her gün ölmektense, bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız." dedi. Çarpıcı açıklamalarının ardından, Fenerbahçe ligden çekilecek mi sorusu gündeme sorusu gelirken; Futbol yorumcusu Ertem Şener gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

"FENERBAHÇE YENİ LİG BAKIYOR"

Ünlü futbol yorumcusu Ertem Şener, Sarı-Lacivertliler'in ligden çekilme gündemiyle ilgili flaş yorumlarda bulundu. Şener, Fenerbahçe yönetiminin oynayabileceği yeni bir lig baktığını iddia etti. Şener, ''Çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe yönetimi ve önde gelen isimleri şu anda net bir şekilde oynaya bilecekleri başka bir lig bakıyorlar. Belçika Ligi olabilir, Hollanda Ligi olabilir, İspanya Ligi olabilir, Fransa ligi olabilir, İtalya Ligi olabilir ama Premier Lig değil.'' dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Seyyanen zam olmayacak mı? Emeklileri üzen haber! AK Partili isim açıkladı... ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (23)

koray hüseyin kılıç:

allah aşkına inşallah giderde türk futbolu çirkeflikten şikeden kurtulur

114
166
yanıtYanıtla
Export 86:

Lig bakmasına gerek yok ptt1.ligi var zaten turuna bilirse orda oynasın

69
57
yanıtYanıtla
Zübeyir Kıvrak:

BİZ AVRUPA LİGİNDEYİZ DİYECEKLER YANİ .... YUNANİSTAN, BULGARİSTAN DAHA YAKIN...ORALARA BAKIN DEPLASMANA SEYİRCİ GİTMESİ KOLAY OLUR....

61
49
yanıtYanıtla
MUHALİFE BAŞKAN:

Cehennemin en ücra köşesine kadar gidebilirler.

37
56
yanıtYanıtla
Akif Tekeli:

Önden sen buyur, zıkkımın köküne kadar yolun var

yanıt0
yanıt2
Senrey26:

bu tür yorumcularıda alıp gitsin fenerbahçede ülke futboluna huzur gelsin. acunun survivor adası kabul eder onları.

43
48
yanıtYanıtla
Mustafa Kaya:

Hele şükür fenerbahce demek kirli el demek türkiye bir parazitten kurtulmuş oluyor

38
45
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

komedi.İtalyayı seçerse her hafta 5 er yer gelir fener

36
38
yanıtYanıtla
Furkan:

Sallama ertem din kardeşiyiz

50
18
yanıtYanıtla
umut acar:

:D baksınlar abi

26
17
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title