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Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü

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Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e lisans düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle 18 puan silme cezası verdi. Bu durum, son 35 yılını Hollanda'nın en üst liginde geçiren kulübün Eredivisie'den küme düşmesine sebep oldu.

Hollanda futbolunu denetleyen KNVB, Vitesse'nin lisans düzenlemelerine uymadığı için rekor bir puan kesintisi aldığını açıkladı.

KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Son 35 yılını Hollanda'nın en üst liginde geçiren kulüp, yetkililerin olası yaptırım ihlallerini incelemesi için gereken yanlış bilgileri vermekle suçlandı. Mali sorunlar nedeniyle ligin dibinde yer alan takımın bitime dört maç kala küme düşmesi zaten kesin gibi görünüyordu. Hollanda Futbol Federasyonu, henüz onaylanmamış olmasına rağmen bir yeniden yapılanma planı aldı. Sadece dört maç kala, 18 puanlık ceza nedeniyle -1 puanla Eredivisie'nin dibinde yer alıyor.

"VITESSE YOK OLMAMALI"

Geçici genel menajer Edwin Reijntjes cezanın kaçınılmaz olduğunu kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Vitesse'yi önemseyen herkes ve her şey için kara bir gün olsa da, acı gerçek bu. Sonuçta böyle bir ceza kaçınılmazdı. Öte yandan - ve bunu gerçekten herkese açıklamak istiyorum - lisansımızı korumak için bize sunulan fırsattan son derece memnunuz. Bu da pamuk ipliğine bağlıydı. Ancak, Lisans Komitesi'nin verdiği yanıtta kulübün yeni yönüne güven duyulduğu açıkça görülüyor. Buna bağlıyız ve devam edeceğiz. Daha önce de söyledim: Vitesse yok olmamalı ve olamaz!" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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