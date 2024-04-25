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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndü

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararından saatler sonra Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadelere imza attı. Bakan Şimşek, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"TÜRKİYE SAHALARA DÖNDÜ"

Bakan Şimşek, "Türkiye sahalara döndü." diyerek "Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." dedi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ"

Şimşek'in gündeminde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi süreci de vardı. Bakan Şimşek, konuyla ilgili "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiği açık, çünkü karşılıklı olarak faydalı. Gümrük Birliği'ni modernize etmek ve geliştirmek Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çıkarınadır, bu yüzden ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndü

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Merkez Bankası Mehmet Şimşek Hollanda Türkiye Ankara Maliye Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

Hakan Ucan:

Ağamız bizimle eğleniy..

96
11
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ANTİ ATEİST KAMALİSTÇİ:

AÇ SABRET

yanıt14
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Sedat Açıkgöz:

hani nerede Biz niye görmüyoruz

50
8
yanıtYanıtla
ANTİ ATEİST KAMALİSTÇİ:

SABRET

yanıt10
yanıt25
Barış Akyıldız:

Anti sende bsg

yanıt14
yanıt2
Alirıza Tunç:

bir kilo et 600 lira sen bizimle dalgamı geçiyon

32
3
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Hadi hayırlısı bakalım Yolunuz açık olsun inşallah

7
11
yanıtYanıtla
ANTİ ATEİST KAMALİSTÇİ:

EĞER EKONOMİ DÜZELİRSE BU İŞE EN ÇOK EKO ÜZÜLECEK HAYALLERİ SUYA DÜŞECEK

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2
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