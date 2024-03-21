Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Bakanımız Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de, resmi açılış öncesi Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi."