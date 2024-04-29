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Türkiye, Hollanda Başbakanı Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek verecek

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Türkiye, NATO üyelerine, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini bildirdi. Rutte, 26 Nisan 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşerek adaylığı için destek istemişti.

(ANKARA) - Türkiye, NATO üyelerine, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini bildirdi.

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS'un haberinde, Türkiye'nin yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Rutte'nin adaylığına destek verdiğini, diğer NATO üyelerine bildirdiği belirtildi. Rutte, 26 Nisan 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşerek adaylığı için destek istemişti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mark Rutte İstanbul Hollanda Türkiye Nato Güncel Haberler

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