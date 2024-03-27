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Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nde Ramazan İlahileri Konseri

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Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültür merkezinde ramazan ilahileri konseri düzenlendi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu himayelerinde Mostar YEE, Türkiye Diyanet Vakfı ve Hollanda Diyanet Vakfı işbirliğiyle iftar organizasyonu gerçekleştirildi.

YEE'nin Mostar'daki kültür merkezinde düzenlenen iftar organizasyonuna, Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, YEE Saraybosna Koordinatörü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra yerel yetkililer, "Tercihim Türkçe" Projesi kapsamında eğitim verilen okulların idarecileri ve davetliler katıldı.

İftar organizasyonunun ardından Mehmed Kukuruzovic ve ekibi ramazan ilahileri konseri verdi.

Konserde ilahiler hem Türkçe hem de Boşnakça seslendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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