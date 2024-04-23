Üye Girişi
Haberler

Hollanda Başbakanı Rutte, NATO Genel Sekreterliğine Destek İstemek İçin Türkiye'ye Geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü İstanbul'a gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreterliği adaylığını görüşecek. Rutte'nin resmi hükümet uçağı yerine yolcu uçağıyla Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Türk Cumhurbaşkanı'nın Rutte'ye destek vereceği açıklaması sonrasında olumlu sinyaller alındığı ifade ediliyor.

(ANKARA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü İstanbul'a geliyor. Telegraaf Gazetesi'nde yer alan haberde, Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreterliği adaylığını görüşeceği belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü İstanbul'a gelecek. Telegraaf Gazetesi'nde yer alan haberde Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi. Başbakanlık görevi ile ilgili olmadığı için resmi hükümet uçağıyla değil, yolcu uçağıyla Türkiye'ye geleceği belirtilen Rutte, Erdoğan ile NATO Genel Sekreterliği adaylığını görüşecek.

Haberde, Rutte'nin Erdoğan ile Mart ayında yaptığı telefon görüşmesi anımsatılarak, "Türk Cumhurbaşkanı daha sonra yaptığı bir açıklamada Ankara'nın 'beklentileri ve ihtiyaçları' doğrultusunda bir adayı destekleyeceğini duyurdu. Örneğin Türkiye, yeni NATO şefinin terörle mücadele alanında müttefiklerin 'ihtiyaç ve çıkarlarına' hizmet etmesini ve Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin 'hassasiyetlerini' dikkate almasını istiyor. Türk kaynaklara göre Rutte ile ilgili 'olumlu sinyaller' Cumhurbaşkanlığı'ndan gelmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mark Rutte Hollanda İstanbul Türkiye Hükümet Nato Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? 23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title