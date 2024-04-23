Hollanda Başbakanı Rutte, NATO Genel Sekreterliğine Destek İstemek İçin Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü İstanbul'a geliyor. Telegraaf Gazetesi'nde yer alan haberde, Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreterliği adaylığını görüşeceği belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü İstanbul'a gelecek. Telegraaf Gazetesi'nde yer alan haberde Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi. Başbakanlık görevi ile ilgili olmadığı için resmi hükümet uçağıyla değil, yolcu uçağıyla Türkiye'ye geleceği belirtilen Rutte, Erdoğan ile NATO Genel Sekreterliği adaylığını görüşecek.

Haberde, Rutte'nin Erdoğan ile Mart ayında yaptığı telefon görüşmesi anımsatılarak, "Türk Cumhurbaşkanı daha sonra yaptığı bir açıklamada Ankara'nın 'beklentileri ve ihtiyaçları' doğrultusunda bir adayı destekleyeceğini duyurdu. Örneğin Türkiye, yeni NATO şefinin terörle mücadele alanında müttefiklerin 'ihtiyaç ve çıkarlarına' hizmet etmesini ve Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin 'hassasiyetlerini' dikkate almasını istiyor. Türk kaynaklara göre Rutte ile ilgili 'olumlu sinyaller' Cumhurbaşkanlığı'ndan gelmeye başladı" ifadelerine yer verildi.