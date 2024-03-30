Hollanda'da Ede'de Rehine Krizi: 4 Rehine Serbest Bırakıldı

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Hollanda'nın doğusundaki Ede'de rehine krizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Ede'de bulunan bir kafede 4 kişinin rehin alındığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye ederken olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada 3 rehinenin serbest bırakıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Bölgede güvenliği arttıran polis bir süre sonra da tüm rehinelerin serbest bırakıldığını ve 1 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. - AMSTERDAM